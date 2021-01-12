Джуба, , 13:50 — REGNUM Часть южнокорейского военного подразделения Hanbit Unit, действующего в Южном Судане, вернётся на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

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По данным источников, порядка 90 военнослужащих 12-й группы вернутся на родину 12 января.

Известно, что представители 12-й группы подразделения, приступивших к службе в Южном Судане в июне 2020 года, должны были вернуться на родину в начале декабря прошлого года, однако из-за отсутствия необходимого оборудования для диагностики коронавируса и помещений для карантина, возвращение в Южную Корею было отложено.

Отмечается, что оставшиеся 90 человек вернутся на родину в начале февраля после ротации 13-й группы.

Военное подразделение Hanbit Unit является миротворческими силами ООН, созданные совместно с Республикой Кореей и Южным Суданом для восстановления Южного Судана и оказания помощи беженцам. Данное подразделение с 2013 года расположено в городе Бор, провинция Джонглей.