Киев, 12 января 2021, 13:40 — REGNUM Поучительный тон президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении президента Украины Владимира Зеленского является неуместным. Об этом заявил 12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «1+1».
Кулеба добавил, что Лукашенко и раньше славился «харизматическими высказываниями», однако со временем его слова стали всё более оторванными от реальности.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что граждане Украины смогут посетить инаугурацию нового президента США, однако представлять страну на церемонии будет только посол Украины.
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