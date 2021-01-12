Киев, , 13:40 — REGNUM Поучительный тон президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении президента Украины Владимира Зеленского является неуместным. Об этом заявил 12 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «1+1».

"Президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными», — сказал он.

Кулеба добавил, что Лукашенко и раньше славился «харизматическими высказываниями», однако со временем его слова стали всё более оторванными от реальности.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что граждане Украины смогут посетить инаугурацию нового президента США, однако представлять страну на церемонии будет только посол Украины.

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