Москва, , 13:59 — REGNUM Решение представителей Демократической партии США внести в конгресс США статью об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу» вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 января в социальной сети Facebook.

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«Помнится, некоторые особо демократичные комментаторы ещё недавно умилялись такому «народоизъявлению» — ах «какие молодцы», «у нас такое невозможно», «вот настоящая демократия» и проч. И вдруг спустя всего сутки оказывается, что это банальный «мятеж», за который в «самой демократической стране» организаторам и участникам грозит тюрьма», — пишет Гоша Б.

Многие пользователи отметили, что в штурме Капитолия в Вашингтоне, на самом деле, виноваты сами демократы. Они уверены, что всё это была большая спецоперация по дискредитации фигуры Трампа.

«Молодцы! Сами инсценировали, а теперь хотят все свалить с больной головы на здоровую», — поделился мнением Александр Т.

Некоторые комментаторы отметили, что никакие другие решения Трампа на своём посту за время президентства не заставили американских политиков объявить ему импичмент. Они уверены, что таким образом политическая система США проявила своё лицемерие.

«Странно, когда Трамп бомбил без всяких причин Сирию из-за плача жены, ей стало жалко из-за постановочного сюжета «Белых касок», или по его приказу убили иранского генерала, то импичмент не объявляли… А тут повод нашли, чтобы он не пришел к власти через 4 года… Значит, боятся, что власть не удержат», — написала Katia G.

Тем не менее, ряд пользователей выразили уверенность, что борьба Трампа всё ещё не закончена и есть шансы, что данный политик сможет выйти из ситуации победителем.

«Его адвокат заявил, что опубликует массу компромата на всех… Вполне могли подсуетиться русские хакеры. Так что рано расходиться. Дальше будет интереснее», — считает Эдуард Б.

Напомним, 11 января демократы официально внесли в конгресс США статью об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу».