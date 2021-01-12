Сеул, , 14:15 — REGNUM Представители Южной Кореи и Буркина-Фасо провели веб-семинар на тему способов реагирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на свои источники.

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В рамках встречи южнокорейская сторона поделилась с африканскими коллегами информацией о способах лечения COVID-19, дезинфекции мест массового скопления людей, поддержки соотечественников, находящихся в других странах, а также ответили на ряд вопросов, касающихся мер социального дистанцирования.

Известно, что данная видео-встреча была организована представителями неправительственных организаций Raphael International и «Педагоги без границ» (Educators without Borders) 19 декабря 2020 г., однако об этом стало известно лишь сейчас.

Отмечается, что представители Буркино-Фасо обратились к Южной Корее в связи с тем, что с августа 2020 года в стране наблюдался рост пациентов с коронавирусом, а с декабря — скорость распространения вируса увеличилась.

В настоящее время в Буркина-Фасо выявлено 8,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 80 человек.