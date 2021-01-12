Москва, , 13:25 — REGNUM Законопроект о мерах поддержки многодетных семей внесло в Госдуму Архангельское областное собрание депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Предлагается предоставить органам государственной власти субъектов РФ правовую возможность выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, денежной компенсации стоимости не только жилого помещения, но и земельного участка для индивидуального жилищного строительства — взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

Особенно актуальны предлагаемые изменения в тех регионах, где отсутствуют финансовые средства на формирование земельных участков, строительство транспортной, инженерной инфраструктур, имеется проблема недостаточного количества свободных земельных участков, что приводит к образованию очереди из граждан, имеющих трех и более детей, желающих получить земельные участки в собственность бесплатно, отмечают авторы.