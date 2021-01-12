Могадишо, , 13:26 — REGNUM В интернете появились видеозаписи, на которых вооруженные ополченцы мобилизуются на окраинах столицы Сомали, Могадишо, для прекращения проведения выборов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации журналистов британской телерадиокомпании, командиры ополченцев пригрозили, что они будут действовать в том случаев, если правительство начнет избирательный процесс в Могадишо без согласования.

Эти угрозы были сделаны после того, как федеральное правительство в минувшие выходные объявило, что проведет спорные выборы без участия штатов Джуббаленд и Пунтленд и других кандидатов.

Это решение вызвало озабоченность по поводу существования единой системы управления в Сомали, отмечают репортеры.