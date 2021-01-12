Москва, , 13:14 — REGNUM Российские дипломаты готовы продолжать работу с США по афганскому урегулированию вне зависимости от того, кто будет специальным представителем в администрации нового американского президента. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 12 января.

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Кабулов рассказал о «хорошем диалоге», который установился у него с нынешним спецпредставителем госсекретаря США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом. Это опытный дипломат, прекрасно знающий специфику Афганистана. Пока неизвестно, останется ли Халилзад спецспредставителем после инаугурации Джозефа Байдена.

«Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным», — отметил Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабулов также рассказал о переговорах по возможным поставкам Афганистану антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

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