Москва, , 12:59 — REGNUM Захват Капитолия 6 января выглядит практически безобидной акцией протеста на фоне летних выступлений в рамках повестки Black Lives Matter. Об этом 12 января заявил адвокат Григорий Красовский на телеканале «Россия 24».

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"В отличие от протестов BLM, которые имели место быть прошлым летом, где мирный протест сразу переходил к вандализму, уничтожению, нападению на полицейских, мародёрству — здесь полицейские не воспринимали толпу как агрессивно настроенную против них, хотя мы видели ряд случаев, где определённый радикализованный элемент наблюдался», — заявил Красовский.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.