Москва, , 12:54 — REGNUM Полиция США в основном действовала сообразно ситуации во время захвата Капитолия протестующими в Вашингтоне. Об этом 12 января заявил адвокат Григорий Красовский на телеканале «Россия 24».

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"Полицейские действовали в рамках ситуации. Хотя мы видели, что в определённых случаях полицейские действительно особенно не препятствовали толпе», — заявил Красовский.

«Почему? Потому что многие члены этой толпы не были агрессивно настроенными. Были видеоролики, где полицейские стоят в коридоре Капитолия и мимо них спокойно проходят протестующие, которые не ведут себя ни агрессивно к полицейским, ни пытаются чего-либо разгромить, совершить вандализм», — указал он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.