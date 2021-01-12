Москва, , 12:47 — REGNUM «Цветная революция» в США прошла успешно, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне— все новости»

«Заметьте, что трампистов уже назвали террористами. Термин «терроризм» в применении к политическим оппонентам используется во всех цветных революциях. То есть в Америке произошла идеально организованная цветная революция», — делает вывод Никонов в ТГ-канале.

Парламентарий прогнозирует массовую зачистку от «трампистов».

«Людей будут увольнять с любых позиций, если эти позиции хоть что-то значат, — в университетах, управленческих структурах, средствах массовой информации. Это первое, что произойдет. Второе — полная зачистка информационного поля. Как на Украине зачистили информационное поле от российских средств массовой информации, так в Соединенных Штатах зачищается информационное поле от Трампа и его соратников, от всех, кто придерживается альтернативной точки зрения», — рассуждает Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 20 января 2021 года намечена инаугурация Джо Байдена, который сменит на посту президента США Дональда Трампа.

Напомним также, что 9 ноября 2016 года в ходе пленарного заседания Госдумы депутат Никонов поздравил парламентариев с победой Трампа на выборах президента США и зааплодировал.