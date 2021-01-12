Москва, , 12:44 — REGNUM Попытки дискредитировать президента США Дональда Трампа не отразятся на его популярности среди избирателей. Об этом 11 января заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне— все новости»

"Материалы, которые так или иначе выставляют Трампа идиотом… нанесут ли они ему урон? Трамп и Республиканская партия — вещи разные. Трамп внесистемный политик, хотя достаточно включённый (в финансовую элиту). Трамп есть отображение Америки. Он есть то, чего хотели американцы», — заявила Бутина.

С этой точки зрения прямолинейное поведение, «упрямство» Трампа никак не влияет, а возможно, даже укрепляет лояльность сторонников действующего президента к нему, отметила она.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

После этих событий демократы предложили вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы признать президента недееспособным. В противном случае Конгресс США попытается провести импичмент. Ранее Пенс допустил использование 25-й поправки, если президент станет «более нестабильным».