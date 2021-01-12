Москва, , 12:50 — REGNUM Переговоры об условиях и объемах возможных поставок вакцины от COVID-19 «Спутник V» ведут с партнерами из России компании из Афганистана. Об этом 12 января сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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«Российским «Спутником V» интересуются и афганские экономоператоры», — приводит его слова РИА Новости.

Также Кабулов уточнил, что в данный момент ведутся переговоры с участием соответствующих инстанций про конкретные условия и объемы возможных поставок российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин рассказал, что начатые в декабре минувшего года поставки в Аргентину созданной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» будут продолжены в январе и марте.