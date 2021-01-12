Джакарта, , 12:40 — REGNUM Председатель народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо принял соболезнования от председателя парламента Турции Мустафы Шентопу в связи с авиакатастрофой, сообщает Antara.

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"Соболезнования Турции показывают, что Индонезия не одинока в борьбе с различными бедствиями, а также демонстрирует хорошие отношения между странами. Турция стала хорошим другом Индонезии в периоды радости и печали», — отметил Бамбанг Сусатьо во время телефонного разговора с председателем турецкого парламента.

«Индонезия рада приветствовать председателя парламента и президента Турции, которые посетят страну в качестве почетных гостей. Мы более глубоко обсудим дипломатические функции парламентов двух стран, чтобы способствовать расширению сотрудничества между государствами», — добавил Бамбанг Сусатьо.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана выразил соболезнования правительству и народу Индонезии в связи с крушением лайнера Sriwijaya Air.

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