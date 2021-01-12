Донецк, , 12:48 — REGNUM Украина не должна тратить время на «пустые разговоры», а работать над реализацией Минских соглашений. Об этом заявила 11 января министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила пресс-служба ведомства.

Она прокомментировала статью вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексея Резникова, опубликованную на сайте Atlantic Council.

«В очередной раз указываем украинским представителям на то, что совершенно бесполезно призывать к подписанию новых мирных договоренностей или изменению уже существующих только лишь потому, что какие-то пункты комплекса мер Киеву не нравятся», — подчеркнула министр.

Никонорова добавила, что резников, видимо, невнимательно читал соглашения, раз утверждает, что срок их действия завершился.

«Пять лет назад закончился не срок действия Минских соглашений, а период, за который Киев обязался провести конституционную реформу, результатом которой должна была стать глубокая децентрализация власти в стране», — рассказала Никонорова.

Напомним, ранее Резников заявил, что потенциал Минских соглашений практически исчерпан, и что мирный план следует пересмотреть.

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