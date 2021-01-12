Донецк, 12 января 2021, 12:48 — REGNUM Украина не должна тратить время на «пустые разговоры», а работать над реализацией Минских соглашений. Об этом заявила 11 января министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила пресс-служба ведомства.
Она прокомментировала статью вице-премьер-министра Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексея Резникова, опубликованную на сайте Atlantic Council.
Никонорова добавила, что резников, видимо, невнимательно читал соглашения, раз утверждает, что срок их действия завершился.
Напомним, ранее Резников заявил, что потенциал Минских соглашений практически исчерпан, и что мирный план следует пересмотреть.
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