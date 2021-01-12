Москва, , 12:37 — REGNUM Вытеснение Дональда Трампа с американской политической арены никак не повлияет на остроту политического кризиса в США. Об этом 11 января заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина на телеканале «Россия 24».

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"Очень просто говорить, что это вина Трампа, и если решить проблему «феномена Трампа», то на этом всё закончится. Если так думать, я боюсь, что американцы устроят просто революцию, гражданскую войну в своей стране», — заявила Бутина.

По её мнению, неверно связывать растущую радикализацию в американском обществе с деятельностью Дональда Трампа — сам американский президент никак существенно своё поведение за четыре года не менял.

«Единственное, что в данном случае изменилось — не Трамп и не американское общество, которое достаточно давно было расколото… изменилось то, что случился коронавирус. Это подтолкнуло всех — и радикальные движения в том числе, радикальные настроения», — отметила она.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.