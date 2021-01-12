Москва, , 12:36 — REGNUM Законопроект о «родовом» понятии «лишение (ограничение) свободы» внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Наталья Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Поправками предлагается ввести для перечней мер, содержащихся в пункте 1 статьи 1070 и абзаце третьем статьи 1100 Гражданского кодекса РФ, родовое понятие «лишение (ограничение) свободы», а также указать, что содержащиеся в них перечни не являются исчерпывающими.

Одновременно в эти неисчерпывающие перечни мер законопроектом для избегания возможных противоречий в правоприменении предлагается включить прямое указание на такие меры, как административное задержание и незаконное задержание в качестве подозреваемого.

Автор отмечает, что инициатива подготовлена с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ.

Депутат обратила внимание на то, что КоАП предполагает различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (статья 27.1), среди которых наиболее посягающей на права и свободы человека мерой является административное задержание — кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов.