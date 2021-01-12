Цзинань, Китай, , 12:34 — REGNUM Бывший вице-губернатор центральной китайской провинции Хэнань Сюй Гуан был приговорен к 11 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Приговор был вынесен Промежуточным народным судом города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая. Сюй был также оштрафован на 1 млн юаней (около $154,4 тыс.). Все незаконно заработанные средства чиновником будут конфискованы.

Суд также установил, что в период с 2004 по 2018 годы Сюй, пользуясь полномочиями и возможностями от занимаемых им постов в города Чжоукоу провинции Хэнань, занимался лоббированием интересов третьих лиц с целью наживы.

В итоге, он получил денежных средств или дорогих подарков на сумму 12,65 млн юаней. Суд вынес относительно мягкое решение, поскольку Сюй пошел на сделку со следствием и выразил раскаяние в содеянном. Сюй принял приговор и не будет его обжаловать.