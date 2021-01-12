Москва, , 12:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп никак не изменил своё поведение в период избирательной кампании, выборов президента США и после них. Потому причину растущей радикализации американского общества следует искать в другом. Об этом 11 января заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина на телеканале «Россия 24».

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»Что касается ответственности Трампа за происходящее: тоже опять же очень неоднозначная ситуация. С одной стороны, он сам своей политикой и когда был избран ничего не изменил. Когда пришёл к власти в 2016 году, он изначально себя вёл как Трамп — ничего с тех пор не изменилось, никаких радикальных изменений в поведении Трампа не произошло», — заявила Бутина.

«Единственное, что в данном случае изменилось — не Трамп и не американское общество, которое достаточно давно было расколото… изменилось то, что случился коронавирус. Это подтолкнуло всех — и радикальные движения в том числе, радикальные настроения», — указала она.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.