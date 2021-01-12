Москва, , 12:30 — REGNUM Захват Капитолия в Вашингтоне стал результатом как радикализма сторонников Трампа, так и провокаций его противников. Об этом 11 января заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина на телеканале «Россия 24».

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«Как сторонники Трампа пришли 6−7 числа, приехали в Вашингтон, так и, в общем-то, вполне там могли быть и те, на кого Трамп сейчас показывает пальцем», — заявила Бутина.

«Я не считаю, что это исключающие друг друга (вещи). Скорее всего, были и те, и другие. Были те, кто был радикален, были провокаторы — безусловно, те, кто были наняты и должны были создать соответствующую видимость», — указала она.

По её мнению, противостоящие Трампу силы «приложили руку», чтобы радикализировать протест.

«Когда мы говорим про общественные движения или политику, здесь нет одного линейного ответа. Что там были только люди одни или другие — такого не бывает», — подчеркнула она

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.