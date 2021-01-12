Тегеран, , 12:33 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чон Гон, находящийся с визитом в Тегеране, провел 11 января встречу со старшим помощником верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи и главой Стратегического совета по международным отношениям Камалом Харрази. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, политики обсудили вопрос освобождения южнокорейского нефтяного танкера и членов его команды, захваченных иранскими властями.

По данным информационного агентства ИРНА, в рамках встречи Харрази раскритиковал правительство Южной Кореи за «подчинение прихотям США». Он отметил, что ранее отношения между Южной Кореей и Ираном были хорошими, однако после заморозки средств, находящихся в южнокорейских банках, в рамках американских санкций, двусторонние отношения ухудшились.

Между тем, глава Стратегического совета по международным отношениям выразил надежду на то, что визит южнокорейской делегации в Тегеран поспособствует развитию двустороннего сотрудничества.

Известно, что южнокорейский дипломат также предпринял попытку добиться освобождения танкера и членов его экипажа в беседе с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, однако получил отрицательный ответ.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что замороженные активы — препятствие на пути развития двусторонних отношений, а также акцентировал внимание на том, что судно арестовано за нарушение законов о морской среде и исполнительная власть не может вмешиваться в вопросы, находящиеся в компетенции судебных органов.

Напомним, что танкер под южнокорейским флагом и его экипаж были задержаны 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.

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