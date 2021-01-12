Кемерово, , 12:25 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 12 января, возобновляется личный приём граждан в приемной администрации правительства и исполнительных органах государственной власти региона. При этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования, в том числе масочный режим и обработка рук антисептиками на входе. Об этом сообщает оперативный штаб области.«Жителям области старше 65 лет рекомендуется обращаться по телефону либо письменно», — говорится в оперативном сообщении. При этом личный приём граждан заместителями губернатора возобновляется по утверждённому графику и исключительно по предварительной записи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлевается до 31 января.

Читайте также: Власти Кузбасса продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса