Минск, , 12:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что допуск белорусских предприятий к государственным закупкам в России является важным вопросом, который он намерен обсудить на следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил об этом 12 января в ходе приема с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, его слова приводит агентство БелТА.

«Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», — подчеркнул Лукашенко.

Также он отметил, что предприятиям Белоруссии необходимо обратить особое внимание на качество своей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны ввести симметричные санкции в отношении стран, которые ввели ограничительные меры против белорусских предприятий.