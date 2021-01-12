Нур-Султан, , 12:23 — REGNUM Экзитпол исследовательского центра «Сандж» показал существенные расхождения с официальными результатами парламентских выборов в Казахстане. Об этом заявила директор центра исследований Жанар Джандосова, сообщает издание Informburo.

По данным опроса, за правящую партию Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества) проголосовали 56,4% избирателей, за «Ак жол» («Светлый путь») — 16%, «Ауыл» («Село») — 12,5%, «Адал» («Справедливость») — 12,1%, Народную партию Казахстана — 3%.

Согласно опросу «Сандж», наименьший процент голосов — 13,6% за правящую партию отдали избиратели Атырауской области. Больше всего сторонников «Нур Отан» в Кустанайской области — 75,3%.

Опрос прошел 11 января через телефонный опрос жителей Казахстана во всех регионах республики. В опросе приняли участие 3426 человек. По данным ЦИК Казахстана, за партию «Нур Отан» проголосовали 71,09% избирателей.