Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Несколько недель назад в Риксдаге сформировалось парламентское большинство, представители которого не исключают возможности вступления Швеции в НАТО. Однако министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала решение парламентариев «неожиданным». Об этом она заявила в ходе интервью газете Aftonbalet.

Напомним, что ранее большинство депутатов парламента высказалось за «право на вступление в НАТО», что подчеркивает решимость Риксдага поддержать присоединение Швеции к военному альянсу.

«Это было сделано совершенно неожиданно, это представляется неответственным подходом к вопросам политики в области безопасности», — заявила Линде.

«Почему правительство не прислушивается к мнению парламентского большинства?» — спросили дипломата журналисты.

«Мы сделаем заявление тем же образом, как и прежде», — отрезала Линде.

«Тем самым вы уже высказываете критику, разве вам не следует прислушиваться к парламентскому большинству?» — парировали журналисты.

«Мы всегда прислушиваемся ко мнению Риксдагп, но по этому вопросу у нас совершенно другое мнение», — ответила Линде.