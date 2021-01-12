Киев, 12 января 2021, 12:18 — REGNUM Новым главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.
За назначение проголосовали десять членов украинской делегации, рассказал депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
Мезенцева сменила на посту Елизавету Ясько, которая продолжит работу в качестве члена делегации.
Напомним, в конце 2020 года Россия включила Ясько в свой «санкционный» список.
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