Киев, , 12:18 — REGNUM Новым главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Перед Европой возникли новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет и свои подходы и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые встанут перед нашей страной и миром в 2021», — рассказала она.

За назначение проголосовали десять членов украинской делегации, рассказал депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Мезенцева сменила на посту Елизавету Ясько, которая продолжит работу в качестве члена делегации.

Напомним, в конце 2020 года Россия включила Ясько в свой «санкционный» список.

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