Париж, , 12:00 — REGNUM Во Франции против евродепутата от крайне правой партии «Национальное объединение» Жерома Ривьера завели дело о «распространении угроз смерти». Об этом во вторник, 12 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, несмотря на введение во Франции «антикоронавирусного» карантина Ривьер организовал в своем доме вечеринку, в которой, помимо него самого и его жены, приняли участие еще три человека.

Хотя сам евродепутат заявил СМИ, что это был «просто рабочий ужин» с «громкой музыкой», угрозы расправы в адрес гостя были записаны на камеру, отмечают журналисты.

Полиция уже начала рассмотрение дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января полиция французского города Белфор арестовала двоих мужчин, которые готовили взрыв в центре населенного пункта.

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