Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Новой администрации США во главе с демократом Джозефом Байденом стоит сохранить политический курс в отношении Китая, Ирана и Ближнего Востока, считает госсекретарь Майк Помпео. Об этом глава американской дипломатии заявил во время выступления перед коллективом радиостанции «Голос Америки» (СМИ— иностранный агент) 11 января.

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Он напомнил, что в 2015 году нынешний президент США Дональд Трамп назвал Коммунистическую партии Китая основной угрозой «западной мысли в мире». По этому вопросу между двумя американскими партиями есть консенсус.

«Действительно надеюсь, что она [политика] останется прежней», — сказал Помпео и добавил, что к Китаю нужно применять принцип «не доверяй и проверяй».

Он положительно оценил введение санкций Вашингтоном против Тегерана, а также «Авраамовы соглашения» между США, Израилем и ОАЭ и выразил надежду, что курс на укрепление мира и безопасности на Ближнем Востоке будет продолжен.