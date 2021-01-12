Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии регионального парламента для решения проблем с безнадзорными собаками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

На заседании предлагается рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности для владельцев цепных собак, отпускающих их на самовыгул. По словам главы, речь идёт о повышении штрафов до 50 тыс. рублей.

«После первого серьезного случая нападения собак на девушку в декабре практика показывает, что сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне, необходимо действовать законодательно», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 января жертвой очередного нападения собак стал 11-летний школьник. В настоящее время он находится в больнице в тяжёлом состоянии. В конце декабря в том же населённом пункте свора растерзала 20-летнюю девушку.

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