Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Соединённые Штаты и западные страны проигрывают России в борьбе за Украину, сообщает американский портал The National Interest.

Так, пишет автор, политика «внешнего управления», рост влияния западных советников, а также недальновидная политика властей Украины привели к тому, что «пророссийская» партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самым популярным политическим объединением в этой стране.

National Interest пишет, что неопытность президента Владимира Зеленского и подчинение западным интересам привели к потрясениям на Украине, которых не было со времен «оранжевой революции» 2004 года.

В то же время предвыборные обещания Зеленского о том, что он покончит с попытками предшественника Петра Порошенко «навязать всей стране язык, культуру и историю галицийской Западной Украины», не выполняются. Это привело к тому, что от Зеленского отвернулся русскоязычный электорат.

Резюмируя, автор пишет, что Вашингтон должен признать провал своей политики в этом регионе. Политика, не учитывающая разногласия и особенности западной и восточной частей страны, не будет успешной, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что недавние события, связанные с захватом Капитолия, стали своеобразным бумерангом для США, которые ранее неоднократно приветствовали и поддерживали захваты государственных учреждений и насильственную смену власти в других странах.

США, претендующие на мировое господство и роль «светоча демократии», на поверку оказались колоссом на глиняных ногах, чья политическая система сама нуждается в серьезном реформировании, сказал он.

Читайте также: В Раде призвали США переоценить «евромайдан» после событий в Вашингтоне