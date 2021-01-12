Буэнос-Айрес, , 11:46 — REGNUM Начатые в декабре минувшего года поставки в Аргентину созданной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» будут продолжены в январе и марте. Об этом 12 января рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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Как напомнил Щетинин, слова которого приводит РИА Новости, Аргентина стала первой страной Латинской Америки, которая подписала коммерческий контракт на поставку российского препарата «Спутник V».

«24 декабря 2020 года в страну прибыли 300 тысяч доз первого компонента вакцины, в январе-марте 2021 года запланированы дополнительные поставки препарата для вакцинации в общей сложности 15 миллионов аргентинцев», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Аргентине выявлен в общей сложности 1 730 921 случай заражения коронавирусом.