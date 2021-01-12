Киев, 12 января 2021, 11:45 — REGNUM Правоохранительные органы должны провести расследование и проверить информацию о «подпольной» вакцинации украинских политиков. Соответствующее обращение подал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Об этом он написал 12 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Кива заявил, что власти Украины причастны к нелегальным поставкам вакцины, и теперь, когда об этом стало известно, пытаются «скрыть свой позор».
Парламентарий пообещал инициировать в Верховной раде создание временной следственной комиссии по данному вопросу, а также назвал руководителя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого «дилером и контрабандистом».
Напомним, ранее издание Strana.ua сообщило о «тайной» вакцинации украинских чиновников и бизнесменов вакциной компании Pfizer, нелегально завезённой из Израиля.
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