Киев, , 11:45 — REGNUM Правоохранительные органы должны провести расследование и проверить информацию о «подпольной» вакцинации украинских политиков. Соответствующее обращение подал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Об этом он написал 12 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я обращаюсь в генеральную прокуратуру и главное следственное управление Национальной полиции с требованием немедленно возбудить уголовные дела в отношении всех причастных лиц к нелегальному ввозу и распространению вакцины из Израиля», — сказано в сообщении.

Кива заявил, что власти Украины причастны к нелегальным поставкам вакцины, и теперь, когда об этом стало известно, пытаются «скрыть свой позор».

«Они это делают, чтоб спасти свои жизни в то время, когда они буквально обрекают тысячи людей на смерть, заставляя ждать неизвестно чего и сколько», — добавил депутат.

Парламентарий пообещал инициировать в Верховной раде создание временной следственной комиссии по данному вопросу, а также назвал руководителя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого «дилером и контрабандистом».

Напомним, ранее издание Strana.ua сообщило о «тайной» вакцинации украинских чиновников и бизнесменов вакциной компании Pfizer, нелегально завезённой из Израиля.

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