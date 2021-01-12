Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Публичное обвинение против Ирана о сотрудничестве с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовит госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, Помпео выступит с таким заявлением 12 января. Основанием послужат рассекреченные документы американской разведки о поддержке Ираном названной группировки и предоставлении убежища её участникам.

Кроме того, госсекретарь может рассказать подробности об уничтожении одного из главарей группировки в августе 2020 года.

Одного из главарей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдуллу Ахмеда Абдуллу уничтожили 7 августа в Иране оперативники израильских спецслужб, действовавшие от лица США, сообщала ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Власти США считают его организатором терактов у посольств этой страны в Кении и Танзании в 1998 году.