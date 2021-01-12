Иерусалим, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 января удалил фото президента США Дональда Трампа с фотографии баннера в своем Twitter, тем самым явно демонстрируя разрыв с политическим союзником, которому грозит возможный импичмент. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Фотография Нетаньяху, сидящего рядом с Трампом на встрече в Белом доме, уже давно заняла почетное место в официальном аккаунте @netanyahu, свидетельствуя о тесных связях израильского лидера с президентом США и популярности последнего в Израиле.

Рано утром 12 января другая фотография, на которой Нетаньяху вводят вакцину, возглавила страницу вместе с лозунгом израильской прививочной кампании: «Граждане Израиля, мы возвращаемся к жизни».

Напомним, Нетаньяху не удалял фотографию своей встречи с Трампом даже после поражения Трампа от демократа Джо Байдена на выборах в США в ноябре 2020 г.