Киев, , 11:26 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он был бы против использования в стране вакцины «Спутник V» российского производства, так как Россия поставками данного препарата заботится только «о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии». Он сделал такое утверждение в эфире телеканала «1+1».

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«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путём поставки вакцины», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, стала бы Украина использовать российский препарат от COVID-19 в случае, если бы его эффективность была доказана и он был бы дешевле своих аналогов.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что дискуссия о закупке российской вакцины в стране является признаком «навязанной гибридной дискуссии».

«Окончательных результатов исследований по «Спутнику» нет, и это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что здесь есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, — это фактор пропагандистский», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине за сутки выявили свыше 5,1 тыс. новых носителей коронавируса, в результате чего их общее количество возросло до 1 159 966.