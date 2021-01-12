Пермь, , 11:21 — REGNUM Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила Юлия Ветошкина. Ранее она руководила региональное агентство по туризму и молодежной политике, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Добавим, что в Пермском крае агентство реорганизовано в министерство по туризму и молодёжной политике. Постановление правительство об этом вступило в силу 10 января 2021 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации

После выборов губернатора, которые состоялись в сентябре 2020 года, в краевом правительстве произошли изменения. Ранее функции в сфере туризма выполняло министерство культуры, функции в сфере молодёжной политики — министерство образования. работу нового министерства курирует заместитель председателя правительства по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.

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