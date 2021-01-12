Иркутск, 12 января 2021, 11:13 — REGNUM В Приангарье не исключают, что резко возросшая популярность мессенджера Telegram в США может получить интересный поворот. Один из популярных телеграм-каналов «ПолитИркутск» отреагировал на данное событие словами:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США, после того как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, сообщила газета The Telegraph.
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