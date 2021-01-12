Москва, , 11:12 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в структуре аппарата правительства появятся семь новых департаментов. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Так, в структуре аппарата появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики.

Кроме того, департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.

Также премьер-министр России утвердил новую численность и фонд оплаты труда в центральных аппаратах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января стартовала административная реформа. Планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов. Все организационно-штатные мероприятия в министерствах и ведомствах Мишустин постановил провести до 1 апреля, до 1 мая в правительстве ожидают доклады об их завершении.

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