Киев, , 11:14 — REGNUM Четыре бывших посла США на Украине обратились к правительству Украины с призывом пересмотреть приговор, вынесенный генералу ВСУ Виктору Назарову. Заявление опубликовано 11 января на сайте сайте американского аналитического центра Atlantic Council.

Экс-дипломатам не понравилось то, что украинский суд признал военного виновным в катастрофе транспортного самолёта Ил-76, сбитого над Луганском в 2014 году, и дал ему семь лет тюрьмы.

«Ни США, ни другие страны Запада, поддерживающие Украину в военном отношении, никогда бы не позволили, чтобы со своими командирами обращались так, как с генералом Назаровым», — сказано в обращении бывших послов.

Они отметили, что Украина должна поощрять своих военных, а не судить, мотивировав это «войной», которая якобы идёт между Украиной и Россией.

«Это посылает очень негативный сигнал, демотивирующий украинских офицеров, и может повлиять на то, как другие страны оценивают вооружённые силы Украины, когда они принимают решения относительно военной поддержки Украины», — считают бывшие дипломаты.

Они также призвали восстановить военный суд, который должен рассматривать дело Назарова.

Обращение подписано экс-послами США на Украине Джоном Хербстом, Уильямом Тейлором, Романом Попадюком, Стивеном Пайфером и бывшим послом США в России Александром Вершбоу.

«Дико извиняюсь, дорогие внешние начальники, но на Украине военные суды ликвидированы по настоятельной рекомендации Евросоюза и Совета Европы. Это прямо записано в выводе Венецианской комиссии и Генеральной дирекции по правам человека Совета Европы. Поэтому туда спустите свою директиву, а то уже немного напрягаете со своим внешним менеджментом и случайными советами», — прокомментировал обращение украинский юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале.

Напомним, военный транспортный самолёт Ил-76, перевозивший украинских десантников, был сбит над Луганском 14 июня 2014 года. В 2017 году Назарова признали виновным в этой авиакатастрофе и дали семь лет тюрьмы.

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