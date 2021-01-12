Киев, 12 января 2021, 11:14 — REGNUM Четыре бывших посла США на Украине обратились к правительству Украины с призывом пересмотреть приговор, вынесенный генералу ВСУ Виктору Назарову. Заявление опубликовано 11 января на сайте сайте американского аналитического центра Atlantic Council.
Экс-дипломатам не понравилось то, что украинский суд признал военного виновным в катастрофе транспортного самолёта Ил-76, сбитого над Луганском в 2014 году, и дал ему семь лет тюрьмы.
Они отметили, что Украина должна поощрять своих военных, а не судить, мотивировав это «войной», которая якобы идёт между Украиной и Россией.
Они также призвали восстановить военный суд, который должен рассматривать дело Назарова.
Обращение подписано экс-послами США на Украине Джоном Хербстом, Уильямом Тейлором, Романом Попадюком, Стивеном Пайфером и бывшим послом США в России Александром Вершбоу.
Напомним, военный транспортный самолёт Ил-76, перевозивший украинских десантников, был сбит над Луганском 14 июня 2014 года. В 2017 году Назарова признали виновным в этой авиакатастрофе и дали семь лет тюрьмы.
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