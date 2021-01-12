Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Важность преждевременного изгнания Дональда Трампа представляется демократами как жизненно важная задача для безопасности США. Однако на практике импичмент Трампа — символический вопрос для Демократической партии, которой явно не хватает поддержки для такого решительного шага. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

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Осталось чуть больше недели до того, как Джозеф Байден будет приведен к присяге в качестве президента США.

Шансов у демократов за это время сместить Трампа с помощью инициации 25-й поправки или процесса импичмента в Конгрессе явно недостаточно, поскольку лишь несколько видных республиканцев поддерживают досрочный уход Трампа с президентского поста. Однако у сторонников импичмента есть два веских основания: страх перед возможными необдуманными поступками Трампа в оставшиеся дни и моральный долг политиков предпринимать меры против тех, кто поставил существование демократии в США под угрозу.

В то же время, отмечает Ханссон, если демократы будут оказывать сильное давление на Трампа, то последствия ответного удара с его стороны могут превзойти даже самые смелые ожидания.

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