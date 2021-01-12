Стокгольм, , 11:02 — REGNUM Как и ожидалось, дебаты лидеров парламентских партий в Риксдаге состоятся, 13 января, несмотря на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшилась по сравнению с ноябрем 2020 г., когда проведение дебатов было приостановлено. Об этом в интервью государственному новостному агентству TT заявил тальман (спикер Риксдага) Андреас Норлен.

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»Отмена проведения двух раундов дебатов с участием лидеров партий подряд не представляется разумным. Это было бы значительным отклонением от обычных методов работы Риксдага», — заявил тальман.

Напомним, что проведение публичных дискуссий между лидерами парламентских партий в Швеции было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Этим решением я хочу дать понять шведскому народу, что ситуация очень серьезная и что Риксдагу также необходимо пересмотреть процедуры, которые не являются абсолютно необходимыми», — заявил в ноябре прошлого года Норлен.

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