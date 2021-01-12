Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил недовольство некоторых сотрудников «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент) его выступлением в вашингтонской штаб-квартире этой радиостанции с блокировкой аккаунтов действующего президента страны Дональда Трампа в соцсетях, а также назвал опасным такой «цензорский инстинкт». Об этом Помпео заявил в своём выступлении в эфире «Голоса Америки» 11 января.

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В начале месяца сотрудников радиостанции предупредили, что на 11 января намечено выступление Помпео с речью. Некоторые сотрудники написали жалобу директору радиостанции Роберту Райли и главе Агентства по глобальным СМИ Майклу Пэку, призывая отказаться от такого мероприятия с участием живой аудитории и трансляции речи госсекретаря.

Эти сотрудники заявили, что очное мероприятие опасно проводить в период пандемии коронавируса, кроме того, оно станет способом «распространения политической пропаганды» в последние дни президентства Трампа и обернётся «нецелевым использованием ресурсов». Это пиар-ход и грубое злоупотребление государственными ресурсами, подчеркнули они.

Жалоба не помешала выступлению Помпео. Он заявил, что её авторы не хотят, чтобы радиостанция транслировала «голос американской дипломатии». Госсекретарь добавил, что проявленный сотрудниками радиостанции «цензорский инстинкт» опасен, их поведение противоречит морали.

«Мы все — часть институтов, долг и обязанности которых выше, больше и важнее, чем у любого из нас по отдельности», — сказал он и сопоставил инцидент с действием Twitter и Facebook, администраторы которых заморозили страницы президента Трампа.

Радиостанция «Голос Америки», признанная в России СМИ — иностранным агентом, получает финансирование американского правительства и работает почти в ста государствах, исключая сами США.