Гавана, , 10:46 — REGNUM Сразу несколько политиков и лидеров стран Латинской Америки подвергли критике включение Кубы в список «спонсоров терроризма», подготовленный уходящей администрацией США. Соответствующие заявления были сделаны в социальных сетях политиков и через СМИ.

«Куба — самая благосклонная страна в мире. В разгар пандемии она продолжает направлять врачей, спасающих жизни. Между тем Соединённые Штаты вторгаются в страны и устраивают перевороты», — написал в своём аккаунте в Twitter экс-президент Боливии Эво Моралес.

Аналогичной точки зрения придерживается и президент Венесуэлы Николас Мадуро: «Мы категорически отвергаем включение братской нам Республики Кубы в список государств, спонсирующих терроризм».

Решение властей США раскритиковал и президент Никарагуа Даниэль Ортега: «Соединенные Штаты включают братскую Республику Куба как государство, которое поощряет терроризм, продолжая наносить удары по закону и международному порядку».