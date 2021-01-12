Джакарта, , 10:42 — REGNUM В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что навигационная система лайнера Sriwijaya Air функционировала и отправляла данные до крушения пассажирского самолета, сообщает Antara.

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В комитете привели данные радара ADS-B индонезийской корпорации поставщиков авиационных навигационных услуг (Airnav Indonesia).

Согласно полученным сведениям, самолет находился в воздухе в 14:36 по местному времени, летел в направлении северо-запада и в 14:40 достиг высоты 10 900 футов, но затем самолет начал снижаться, и по последним данным самолет находился на высоте 250 футов.

«На основании этих данных мы подозреваем, что двигатель работал до того, как упал в воду», — говорится в заявлении национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии.

Известно, что водолазы подняли на поверхность газотурбинный двигатель с поврежденной лопастью вентилятора. Это также указывает на то, что двигатель все еще работал во время удара о воду.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательное агентство Индонезии передало полиции 74 мешка с останками погибших при крушении в Яванском море Boeing 737−500.

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