Киев, , 10:27 — REGNUM Граждане Украины смогут присутствовать на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена только частным образом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 января в эфире телеканала «1+1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне— все новости»

Министр рассказал, что единственным представителем страны на церемонии станет посол Украины в США Владимир Ельченко, который получил официальное приглашение.

«В остальном украинцы, которые просят министерство помочь в поездке на торжество, то они будут присутствовать исключительно как частные лица», — добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Украины говорил о том, что министерство работает над вопросом поездки президента страны Владимира Зеленского в США.

Читайте также: МИД Украины: Зеленский пока что не приглашен на инаугурацию Байдена

Читайте также: Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена

Читайте развитие сюжета: МИД Украины о заявлении Лукашенко: Зеленского нет смысла «ничему поучать»