Президент России Владимир Путин сегодня, 12 января, проводит рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Одной из тем встречи станет выход образовательных учреждений из режима дистанционного обучения.

Ранее глава профильного ведомства не раз подчёркивал, что «дистант» не заменит традиционный формат.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию об этом событии.