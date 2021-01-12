Москва, , 10:14 — REGNUM Мальтийское правительство опубликовало список участников госпрограммы, которая предполагает получение гражданства Мальты в обмен на инвестиции. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в 2019 года обладателями гражданства по такой программе стали три тысячи человек, из которых как минимум 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе РФ.

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В список вошли в том числе полные тезки нескольких российских бизнесменов, среди которых — основатель сети магазинов «Петрович» Андриан Мельников, сын бывшего президента «Роснефти» Алексей Богданчиков, гендиректор «Русэнергосбыта» Андрей Зиновьев, а также совладелец «Валента Фарм» Антон Стрекалов и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию, в ходе которой показал, что МВД Кипра предоставляло «золотые паспорта» лицам, которые подозревались в совершении преступлений или находились в розыске. В списке таковых оказались имена 34 граждан России, также имеющих гражданство Кипра.

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