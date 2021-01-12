Ташкент, , 10:13 — REGNUM Депутат законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Дониёр Ганиев призвал руководство министерства энергетики уйти в отставку из-за энергетического кризиса в стране. Об это депутат написал в своем телеграм-канале.

«В сложившейся в стране ситуации самый верный путь — отставка руководителей», — сказал Ганиев. Он считает, что в демократических странах руководители сами уходят в отставку из-за подобных кризисов.

«У наших же руководителей энергетической отрасли чувство достоинства в таком же «кризисе», как и энергоснабжение», — написал депутат. Он добавил, что позитивные изменения в стране, достигнутые реформам, ничего не значат, когда жители замерзают без электричества и газа.

Ганиев отметил, что энергетический кризис провоцирует недовольство населения и приводит к снижению экономической активности, что пагубно сказывается на экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов прокомментировал возможную отставку руководства в своем ведомстве. «Недостатков очень много. Но если сейчас все уйдут в отставку, кто будет делать работу?» — сказал глава минэнерго.

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