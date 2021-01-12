Лусака, , 10:16 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу призвал уйти в отставку министра здравоохранения страны Читалу Чилуфью, который был арестован в июне 2020 г. по подозрению в коррупции, но позже был оправдан. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Чилуфье было предъявлено обвинение по четырем пунктам, в частности во владении имуществом, которое, как предполагалось, было получено преступным путем. Он был оправдан за отсутствием состава преступления и вернулся к своим обязанностям.

Президент Лунгу в воскресенье, 11 января, не называя никаких причин для увольнения министра, заявил, что отставка Чилуфьи вступает в силу немедленно.

Новым министром был назначен Джонас Камима Чанда.

Напомним, что министерство здравоохранения Замбии столкнулось с серией коррупционных скандалов. Последний был связан с закупкой бракованных презервативов и хирургических перчаток на сумму 17 миллионов долларов США.

Лидер оппозиции Хакаинде Хичилема заявил, что «увольнение Читалу Чилуфьи… произошло слишком поздно».