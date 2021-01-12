Вашингтон, 12 января 2021, 10:00 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с законопроектом, который направлен на исключение из языка американских законопроектов слов, обозначающих половую принадлежность, на смену которым должны прийти гендерно нейтральные формулировки, сообщает 4 января Independent Women’s Forum.
В случае принятия предложенного конгрессменом-демократом законопроекта из лексикона американских законодателей навсегда исчезнут такие слова, как «отец, мать, сын, дочь, жена, муж, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя, племянница, племянник, мачеха, отчим, пасынок, падчерица, теща, тесть» или любой другой семейный термин. Их место могут занять «родитель, родственник от одного родителя, ребенок, родитель ребенка и родитель супруга».
По ее словам, очередной шаг Демократической партии является ярчайшим примером заигрывания с крайне левыми, которые в агрессивной форме добиваются того, что они считают равенством и справедливостью.