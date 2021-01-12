Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с законопроектом, который направлен на исключение из языка американских законопроектов слов, обозначающих половую принадлежность, на смену которым должны прийти гендерно нейтральные формулировки, сообщает 4 января Independent Women’s Forum.

«Как спикер палаты представителей я рада вместе с председателем Джимом Макговерном внести этот революционный пакет правил, который отражает взгляды и ценности всего диапазона нашего исторически разнообразного демократического большинства», — заявила Пелоси.

В случае принятия предложенного конгрессменом-демократом законопроекта из лексикона американских законодателей навсегда исчезнут такие слова, как «отец, мать, сын, дочь, жена, муж, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя, племянница, племянник, мачеха, отчим, пасынок, падчерица, теща, тесть» или любой другой семейный термин. Их место могут занять «родитель, родственник от одного родителя, ребенок, родитель ребенка и родитель супруга».

"Спикер Пелоси, по-видимому, считает, что устранение гендерных местоимений — это способ внести равенство в правила Конгресса», — отметила автор заметки на портале Independent Wome"n's Forum Патрис Онвука, которая обратила внимание на лицемерие политика-демократа.

«Пелоси хочет изменить правила Конгресса, но она даже не изменила свой профиль в Twitter. В описании своей странице она написала: «Мама, бабушка, знаток темного шоколада», — добавила Онвука.

По ее словам, очередной шаг Демократической партии является ярчайшим примером заигрывания с крайне левыми, которые в агрессивной форме добиваются того, что они считают равенством и справедливостью.