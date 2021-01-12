Джакарта, , 10:00 — REGNUM Президентский дворец в Индонезии готовит инъекцию вакцины против коронавируса для президента Джоко Видодо, который станет первым человеком в Индонезии, который пройдет вакцинацию 13 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Секретариат президента готовимся и координируем с министерством здравоохранения процедуру вакцинации. Процесс введения вакцины против коронавируса будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее управление по надзору за качеством медикаментов в Индонезии выдало разрешение на использование китайской вакцины Sinovac, эффективность которой составила 65,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии заявили, что безопасность и эффективность китайской вакцины соответствуют стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Подробнее в материале: Китайская вакцина против коронавируса получила одобрение в Индонезии

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