Джакарта, 12 января 2021, 10:00 — REGNUM Президентский дворец в Индонезии готовит инъекцию вакцины против коронавируса для президента Джоко Видодо, который станет первым человеком в Индонезии, который пройдет вакцинацию 13 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»
Секретариат президента готовимся и координируем с министерством здравоохранения процедуру вакцинации. Процесс введения вакцины против коронавируса будет транслироваться в прямом эфире.
Ранее управление по надзору за качеством медикаментов в Индонезии выдало разрешение на использование китайской вакцины Sinovac, эффективность которой составила 65,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии заявили, что безопасность и эффективность китайской вакцины соответствуют стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Подробнее в материале: Китайская вакцина против коронавируса получила одобрение в Индонезии
Читайте развитие сюжета: В водах Индонезии обнаружили китайский подводный дрон